EN
21:50:06 Суббота, 11 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев оценил ход подготовки лагеря «Белка» под Пензой к приему детей

16:41 | 11.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил детский оздоровительный лагерь «Белка» на Светлой поляне в Бессоновском районе, чтобы оценить его готовность к заезду детей.

Виктор Кувайцев оценил ход подготовки лагеря «Белка» под Пензой к приему детей

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, в центре его внимания были работы по ликвидации последствий прошлогоднего урагана, в результате которого оказались повалены деревья.

«Проведенная весной экспертиза показала, что несколько деревьев, находящихся вблизи спальных корпусов и столовой, нужно срочно ликвидировать. Такая работа была проведена, порядка 40 стволов свалили и вывезли с территории. Есть еще 12 деревьев, которые требуют внимания. Их необходимо ликвидировать до 15 мая», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к заместителю директора департамента ЖКХ Пензы Валерию Яцко.

Мэр Пензы подчеркнул, что детский отдых должен быть безопасным.

Читайте также

Олег Ягов мечтает о создании круглогодичного молодежного центра на базе «Радуги»

В ходе визита на территорию лагеря он также осмотрел спальные корпуса, посетил столовую и бассейн, отметив, что работы по подготовке объекта к летнему отдыху находятся в завершающей стадии.

«Рассчитываем, что родители по отремонтированной дороге привезут детей в оздоровительное учреждение, где в настоящее время создаются хорошие условия для пребывания, где им будет комфортно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала Leto58.ru, первая смена в детском оздоровительном лагере «Белка» в Бессоновском районе Пензенской области пройдет со 2 по 22 июня. Она называется «Сурский край — край талантов».

Вторая — «Путь к здоровью» — продлится с 23 июня по 13 июля; третья — «В жизни всегда есть место подвигу» — с 14 июля по 3 августа, четвертая — «Герои нашего времени» — с 4 по 24 августа.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе из автосервиса украдено 115 тыс. рублей Ямочный ремонт дороги к детским лагерям на Светлой поляне начнут 13 мая
В Пензе молодая пара подозревается в краже спортивной одежды Пензенские силовики посоревновались в скоростной стрельбе из пистолета
Двое жителей Пензенской области подозреваются в угоне автомобиля Давид Думбадзе принял квалификационное предложение пензенского «Дизеля»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама