Виктор Кувайцев оценил ход подготовки лагеря «Белка» под Пензой к приему детей Общество

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил детский оздоровительный лагерь «Белка» на Светлой поляне в Бессоновском районе, чтобы оценить его готовность к заезду детей.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, в центре его внимания были работы по ликвидации последствий прошлогоднего урагана, в результате которого оказались повалены деревья.

«Проведенная весной экспертиза показала, что несколько деревьев, находящихся вблизи спальных корпусов и столовой, нужно срочно ликвидировать. Такая работа была проведена, порядка 40 стволов свалили и вывезли с территории. Есть еще 12 деревьев, которые требуют внимания. Их необходимо ликвидировать до 15 мая», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к заместителю директора департамента ЖКХ Пензы Валерию Яцко.

Мэр Пензы подчеркнул, что детский отдых должен быть безопасным.

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В ходе визита на территорию лагеря он также осмотрел спальные корпуса, посетил столовую и бассейн, отметив, что работы по подготовке объекта к летнему отдыху находятся в завершающей стадии.

«Рассчитываем, что родители по отремонтированной дороге привезут детей в оздоровительное учреждение, где в настоящее время создаются хорошие условия для пребывания, где им будет комфортно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала Leto58.ru, первая смена в детском оздоровительном лагере «Белка» в Бессоновском районе Пензенской области пройдет со 2 по 22 июня. Она называется «Сурский край — край талантов».

Вторая — «Путь к здоровью» — продлится с 23 июня по 13 июля; третья — «В жизни всегда есть место подвигу» — с 14 июля по 3 августа, четвертая — «Герои нашего времени» — с 4 по 24 августа.