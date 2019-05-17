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Приехать на лермонтовский праздник в «Тарханы» можно будет на паровозе

12:38 | 17.05.2019 | Общество

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Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Туристический пригородный поезд на паровозной тяге по маршруту «Пенза — Белинская» будет запущен 6 июля, когда в государственном музее-заповеднике «Тарханы» состоится 48-й лермонтовский праздник поэзии.

Приехать на лермонтовский праздник в «Тарханы» можно будет на паровозе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, отправиться на ретропоезде в «Тарханы» смогут около 200 человек.

«В пути следования предусмотрена одна остановка на станции Симанщина. Специально для тура будет подготовлена стилизованная форменная одежда для проводников и билетных кассиров», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что ретропоезд успешно прошел испытания.

«Состав из двух пассажирских вагонов во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» преодолел 90 км от Пензы до Белинской за расчетные два часа без замечаний. В планах Куйбышевской дороги организовать ретротуры по лермонтовским местам в выходные дни каждую неделю», — добавила Валерия Митякина.

С момента ввода в эксплуатацию паровоз «Л-3854» («Лебедянка») работал в депо «Кинель». После перехода Куйбышевской железной дороги на тепловозную и электрическую тягу машину отправили на базу запаса, расположенную на станции Гольцовка.

В 2013 году «Лебедянку» вернули к жизни. После восстановительных работ паровоз был задействован на территории магистрали во время мероприятий по случаю Дня Победы. Для обслуживания раритетной машины в локомотивном депо «Пенза» подготовлены восемь машинистов и шесть помощников.

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