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В Пензе назначен штраф за дискриминацию в объявлении о вакансиях

10:46 | 20.05.2019 | Общество

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Администратор одного из сайтов оштрафован в Пензе на 3 тыс. рублей за распространение информации о свободных рабочих местах, содержащей ограничения дискриминационного характера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе назначен штраф за дискриминацию в объявлении о вакансиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в ходе мониторинга интернета прокуратура Ленинского района выявила на пензенском сайте бесплатных объявлений информацию о возможности трудоустройства лиц определенных национальностей.

«В этой связи прокурор района [Тагир Мустафин] в отношении должностного лица, осуществляющего администрирование этого интернет-ресурса, возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что постановление мирового судьи вступило в законную силу.

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