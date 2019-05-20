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Мэр Пензы проверил состояние дорог в Цыганском поселке перед ремонтом

14:14 | 20.05.2019 | Общество

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, в каком состоянии находятся дороги на улицах Овощной и Серпуховской в Цыганском поселке в преддверии предстоящего ремонта.

Мэр Пензы проверил состояние дорог в Цыганском поселке перед ремонтом

Фото: Penza-gorod.ru

«Эти объекты вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будут отремонтированы в этом году», — сказал он местным жителям в ходе рабочего выезда на место в понедельник, 20 мая.

Глава администрации Пензы обратил их внимание на возможные неудобства в период проведения работ.

«Прошу отнестись с пониманием и убирать автомобили с придорожной части», — отметил мэр.

Жители микрорайона поблагодарили Виктора Кувайцева за реакцию на их обращение, которое они ранее озвучили в ходе приема граждан, и высказали ряд других предложений по благоустройству поселка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь четырех участков улицы Овощной, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта, составляет более 7 тыс. кв. метров. На улице Серпуховской запланировано обновить более 5 тыс. кв. метров.

Всего до конца 2019 года в областном центре предстоит отремонтировать свыше 150 объектов улично-дорожной сети во всех четырех районах Пензы. Протяженность отремонтированных участков дорог составит 108 км.

В результате доля автомобильных дорог в нормативном состоянии будет доведена до 59%.

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