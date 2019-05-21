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В микрорайонах Пензы 1 июня пройдут детские праздники

10:36 | 21.05.2019 | Общество

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу организовать 1 июня праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, и в центре города, и в жилых микрорайонах.

В микрорайонах Пензы 1 июня пройдут детские праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учитывая, что это будет выходной день, я хотел бы попросить, чтобы мы спланировали ряд мероприятий праздничных не только, как мы это обычно делаем, [...] в центре города, но и на площадках в микрорайонах. Особое внимание надо в этот день уделить семьям с приемными детьми», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Виктор Кувайцев особо обратил внимание на то, что программа мероприятий должна быть интересной и для детей, и для взрослых.

«Я думаю, что у нас потенциал есть. Особых затрат это не потребует. Такую работу надо организовать», — отметил мэр Пензы.

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