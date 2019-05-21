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В Пензе проверят состояние всех детских площадок

10:44 | 21.05.2019 | Общество

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Состояние всех детских площадок на территории Пензы необходимо проверить до 1 июня. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе проверят состояние всех детских площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы знаем, что за последние несколько лет мы в городе приросли большим количеством детских площадок, но в период их установки, монтажа мы имели разные субъекты, которые в перспективе хозяйствовали этими площадками. Где-то это ТСЖ [товарищество собственников жилья], где-то это управляющие компании, которые потом стали управлять этим многоквартирными домами. Часть площадок детских находится вместе с оборудованием на муниципальных земельных участках. Давайте мы задачу такую себе поставим: проревизируем, в каком они состоянии, определим, что с ними надо сделать, [как] привести в порядок — многие площадки уже этого требуют», — отметил Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

По его словам, в каждом конкретном случае следует разобраться, в чьей собственности находится объект.

«После 1 июня мы бы приняли решение, что площадки закреплены за тем-то хозяйствующим субъектом либо они муниципальные и за муниципальным унитарным предприятием закреплены каким-то, если они бесхозяйные. Нам надо сделать все, чтобы их привести в порядок», — сказал Виктор Кувайцев.

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