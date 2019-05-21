Скончался почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Геннадий Пантелеев, 15 лет возглавлявший городское отделение государственной налоговой инспекции, скончался на 75-м году жизни.

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Представители администрации ЗАТО, собрания представителей города и почетные граждане Заречного выразили соболезнования семье и близким покойного.

«В сложные годы реформ и преобразований в стране Геннадий Михайлович Пантелеев принял непосредственное участие в становлении и формировании налоговой системы в Заречном и с 1990 по 2005 годы возглавлял государственную налоговую инспекцию по городу. На высоком профессиональном уровне он решал задачи формирования доходной части городского бюджета, внес личный вклад в выполнение основных социально-экономических программ развития», — говорится в некрологе.

В нем уточняется, что прощание с покойным состоится в новом ритуальном зале в среду, 22 мая, с 12.00 до 13.00.

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Пантелеев Геннадий Михайлович родился в Пензе 10 июля 1944 года.

В 1960 году начал трудовой путь рабочим Пензенского машиностроительного завода, затем 15 лет трудился токарем, мастером на Пензенском приборостроительном заводе.

С 1978 по 1985 годы работал начальником производственно-технического отдела управления коммунально-бытовых предприятий и главным инженером ЖКУ.

В 1985–1989 годах был первым заместителем председателя, в 1989–1990 — председателем горисполкома Пензы-19.

С 1990 по 2005 годы возглавлял государственную налоговую инспекцию в Заречном.

В 2005 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Заречного».

Отмечен ведомственными знаками «Почетный работник министерства РФ по налогам и сборам», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».