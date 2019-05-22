В Заречном объявлены победители фестиваля «Танцующий детских сад» Общество

Заречный, 22 мая 2019. PenzaNews. Итоги фестиваля «Танцующий детских сад», состоявшегося в седьмой раз и объединившего примерно 150 воспитанников восьми дошкольных учреждений, подведены в Заречном Пензенской области.

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Как сообщается на сайте городской администрации, гран-при удостоены представители детсада №18.

В номинации «Эстрадно-спортивный танец и танцевальное шоу» лучшим признана команда детского сада №10. В категории «Эстрадный танец» отличились воспитанники детсада №13. В народном танце не было равных юным талантам из детсада №4. В номинации «Стилизация народного танца» победа присуждена воспитанникам детсада №7.

Жюри, состоящее из балетмейстеров и хореографов, возглавляла руководитель хореографического ансамбля «Родничок» Татьяна Дмитриева.