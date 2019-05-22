Конкурс в рамках АрМИ-2019 стартует под Пензой 28 мая Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» будет проведен в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019) на базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с 28 мая по 5 июня.

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В нем примут участие команды военнослужащих армии из четырех округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, национальной гвардии и пензенского военного вуза.

Конкурс на лучший ремонтный взвод в четвертый раз будет проходить на полигоне «Учебный», который находится на 17 км трассы «Пенза — Тамбов», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» победу одержала команда пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.