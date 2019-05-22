EN
20:47:40 Среда, 22 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Конкурс в рамках АрМИ-2019 стартует под Пензой 28 мая

18:06 | 22.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» будет проведен в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019) на базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с 28 мая по 5 июня.

Конкурс в рамках АрМИ-2019 стартует под Пензой 28 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие команды военнослужащих армии из четырех округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, национальной гвардии и пензенского военного вуза.

Конкурс на лучший ремонтный взвод в четвертый раз будет проходить на полигоне «Учебный», который находится на 17 км трассы «Пенза — Тамбов», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» победу одержала команда пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Загрузка...
Читайте также
Александр Гришаев призвал ускорить строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове Пензенская команда победила в чемпионате по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко
В малосердобинской больнице отработали действия при угрозе террористического акта Пензенская библиотека представила редкие издания на выставке в честь Екатерины II
Годовой доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил около 2,4 млн. рублей На улице Минской в Пензе ликвидирован наркопритон
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама