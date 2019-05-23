В Пензе намерены докупать до 15 кв. метров при переселении людей из ветхого жилья в новое Общество

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Муниципалитет рассматривает возможность оплаты из бюджета до 15 кв. метров жилплощади в готовых квартирах в новостройках при реализации новой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы».

Фото: Penza-gorod.ru

Такой вариант обсуждался в ходе совещания под руководством главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, состоявшегося по итогам встреч с представителями АО «АК «Домостроитель» и ООО «Доступное жилье».

Было отмечено, что площадь комнат многих участников программы составляет 14–16 кв. метров, а квартиры в новом жилье заметно больше.

Для этой категории граждан планируется предусмотреть меру социальной поддержки, в рамках которой город оплатит стоимость квадратных метров, составляющих разницу между площадью старого жилья и нового, но только если она не превышает 15 кв. метров. Соответствующее решение должна утвердить гордума.

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Если разница превышает 15 кв. метров, жителям будет предложено оплатить эти квадратные метры самостоятельно или ждать окончания строительства дома по программе переселения.

«В качестве пилотного проекта следует подобрать 10 наиболее подходящих квартир и предложить их жителям. Побеседуйте с ними, кто готов доплатить и намерен воспользоваться таким предложением. На примере этих квартир посмотрим механизм оформления и предоставления жилья в рамках программы переселения граждан», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Он распорядился назначить кураторов из числа сотрудников администраций районов и управления ЖКХ Пензы, которые будут персонально закреплены за каждым участником программы.

«Подготовьте дорожную карту. Раз в неделю будем проводить подобные совещания, чтобы координировать совместную работу», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.