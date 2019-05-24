EN
11:06:33 Пятница, 24 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полномочия председателя пензенского Арбитражного суда возложены на Наталью Учаеву

10:43 | 24.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Полномочия председателя Арбитражного суда Пензенской области после отставки Константина Друзя, освободившего данную должность с 22 мая, возложены на его заместителя Наталью Учаеву.

Полномочия председателя пензенского Арбитражного суда возложены на Наталью Учаеву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий приказ Верховного суда РФ подписан 17 мая.

Читайте также

Константин Друзь ушел в отставку

Учаева Наталья Ивановна родилась 8 декабря 1959 года.

В 1984 году окончила Куйбышевский государственный университет по специальности «Правоведение».

Указом президента России №1027 от 1 июля 2008 года назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пензенской области.

В соответствии с указом №373 от 28 мая 2014 года срок ее полномочий был продлен.

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Почетный работник судебной системы (2007).

Является заместителем председателя совета судей Пензенской области.

С 22 мая 2019 года исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе организована проверка по факту кражи с карты женщины почти 150 тыс. рублей В Пензе и Бессоновке планируется возвести пристрои к детсадам
В Пензенской области выплачено 166 млн. рублей долгов по зарплате В Пензе к 8,5 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца
В Заречном выбрали лучшего социального работника В Кузнецке почтили память воина-мученика Евгения Родионова
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама