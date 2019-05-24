Полномочия председателя пензенского Арбитражного суда возложены на Наталью Учаеву Общество

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Полномочия председателя Арбитражного суда Пензенской области после отставки Константина Друзя, освободившего данную должность с 22 мая, возложены на его заместителя Наталью Учаеву.

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Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий приказ Верховного суда РФ подписан 17 мая.

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Учаева Наталья Ивановна родилась 8 декабря 1959 года.

В 1984 году окончила Куйбышевский государственный университет по специальности «Правоведение».

Указом президента России №1027 от 1 июля 2008 года назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пензенской области.

В соответствии с указом №373 от 28 мая 2014 года срок ее полномочий был продлен.

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Почетный работник судебной системы (2007).

Является заместителем председателя совета судей Пензенской области.

С 22 мая 2019 года исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Пензенской области.