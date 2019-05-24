Полномочия председателя пензенского Арбитражного суда возложены на Наталью Учаеву
Печать
Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Полномочия председателя Арбитражного суда Пензенской области после отставки Константина Друзя, освободившего данную должность с 22 мая, возложены на его заместителя Наталью Учаеву.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий приказ Верховного суда РФ подписан 17 мая.
Читайте также
Константин Друзь ушел в отставку
Учаева Наталья Ивановна родилась 8 декабря 1959 года.
В 1984 году окончила Куйбышевский государственный университет по специальности «Правоведение».
Указом президента России №1027 от 1 июля 2008 года назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пензенской области.
В соответствии с указом №373 от 28 мая 2014 года срок ее полномочий был продлен.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Почетный работник судебной системы (2007).
Является заместителем председателя совета судей Пензенской области.
С 22 мая 2019 года исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Пензенской области.