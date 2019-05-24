Представители «Дорожной инспекции ОНФ» намерены посетить Пензу Общество

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» планируют посетить Пензу в ходе рейдов, которые пройдут на территории Центрального и Приволжского федеральных округов с 28 мая по 27 июня.

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В ЦФО в маршрут войдут Тверь, Ярославль, Иваново, Владимир, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Курск, Брянск, Смоленск, Калуга, Тула, Рязань и Красногорск.

В ПФО активисты проверят качество дорог в 12 городах. В их числе — Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Киров, Пермь, Ижевск, Уфа, Оренбург, Самара, Ульяновск, Пенза и Саратов.

«Особое внимание мы уделим участкам, отмеченным жителями на интерактивном ресурсе «Карта убитых дорог», и дорогам, находящимся на гарантии после ремонта. Проверим также очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки», — пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы России Александр Васильев.

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Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, дорожные рейды по стране стартовали в апреле 2019 года. Активисты уже посетили Южный, Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные округа. После них было направлено 13 запросов главам администраций городов, в которых представители ОНФ просят привлечь подрядные организации к ответственности и устранить обнаруженные дефекты.

В общей сложности проверки общественников в этом году охватят 42 региона. Активисты проедут более 60 тыс. км и оценят качество свыше 500 дорог.

После Центрального и Приволжского федеральных округов в августе и сентябре они отправятся на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.