Пензенская область вошла в число регионов с относительно высокой степенью давления на журналистов Общество

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) включили Пензенскую область в число 27 регионов страны, где степень оказываемого давления на журналистов оценивается как относительно высокая.

Фото: Smi.onf.ru

На обновленной карте нарушений прав журналистов , представленной на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи, Пензенская область отмечена оранжевым цветом. Им маркируются регионы, в которых фиксируются угрозы и попытки запугивания работников СМИ, случаи повреждения имущества, захвата интернет-ресурса, судебные преследования, факты воспрепятствования вещанию каналов и распространению тиражей, цензура, а также финансовое давление на средства массовой информации.

За последний год «оранжевую» зону пополнили Московская, Тамбовская, Еврейская автономная области, Кабардино-Балкария и Карелия.

В «красную» зону, где зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов, были добавлены Дагестан, Крым, Тверская, Смоленская, Липецкая области и Москва. Всего в ней находятся 20 регионов — на четыре больше, чем год назад.

В числе пяти антилидеров остались Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, области и Краснодарский край.

В «желтую» зону эксперты включили пять регионов, где встречаются случаи непредставления информации по запросам, необоснованные запреты на съемку или аудиозапись, угрозы увольнения, нарушения в сфере аккредитации, авторских прав и некоторые другие.

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Как сообщает пресс-служба ОНФ, всего на карте зафиксировано 234 нарушения прав сотрудников СМИ на территории 54 регионов за три последних года.

В ее обновленной версии появилось пять новых субъектов РФ — Дагестан, Кабардино-Балкария, Смоленская, Липецкая и Еврейская автономная области.

При этом были исключены Томская, Астраханская, Тюменская, Амурская, Саратовская области и Камчатский край, где за последние три года эксперты не зафиксировали случаев нарушения прав журналистов.

Комментируя представленную на медиафоруме карту, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы России Наталья Костенко отметила, что жалобы СМИ на отказ в аккредитации или предоставлении информации стали поступать гораздо реже.

«Но эксперты центра считают, что это не ситуация заметно улучшилась, а чиновники научились изобретать новые способы ухода от ответственности за нарушение закона «О СМИ». К примеру, они теперь не игнорируют запросы СМИ, а направляют им формальные ответы, которые, по сути, не дают журналистам необходимую информацию по теме», — пояснила она.

Наталья Костенко добавила, что ОНФ проработает этот вопрос и предложит необходимые законодательные изменения.

По ее словам, в минувшем году лидирующие позиции заняли обращения в центр, связанные с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации — 29% от общего числа, побоями и угрозами — 19%, трудовыми спорами — 10%; число сообщений о порче имущества журналистов осталось на прежнем уровне и составило 7%; а о финансовом давлении на СМИ снизилось до 6%.