Мэр Пензы проверил ход работ по реконструкции набережной Общество

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по реконструкции набережной реки Суры в воскресенье, 26 мая.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Продолжаем реконструкцию набережной реки Суры, подрядная организация занимается инженерными коммуникациями и готовит основание верхней прогулочной зоны», — написал он на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение фотографиями того участка, где планируется уложить плитку.

Мэр выразил сожаление по поводу того, что обновленная часть набережной, доступ на которую уже открыт для жителей, оказалась замусорена.

«Для того, чтобы поддерживать чистоту на открытом участке набережной, мы поставили урны, но, к сожалению, не все горожане соблюдают порядок», — констатировал Виктор Кувайцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 апреля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и зарегистрированная в Казани компания «Сигма-стройсервис» заключили муниципальный контракт на выполнение очередного этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры в границах улиц Бакунина, Урицкого и Максима Горького на сумму 98,8 млн. рублей.

Предполагается, что до 30 сентября 2019 года будут выполнены работы, связанные, в частности, с оборудованием сетей водоснабжения и связи, твердого покрытия, в том числе газонной решетки, а также с освещением, озеленением и установкой малых архитектурных форм.