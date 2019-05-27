Качество воды в водоемах Пензы не соответствует нормативам — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Качество воды в водоемах Пензы, Городищенского, Лопатинского и Никольского районов, которые предлагалось использовать в рекреационных целях, не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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В нем уточняется, что обследование предполагаемых пляжей с отбором проб воды производилось с 13 по 17 мая.

«Как показало обследование мест рекреаций, в настоящее время проводятся работы по оборудованию пляжей», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что на большинство объектов пока не завезен новый песок, там не установлены контейнеры, не очищены туалеты, не покрашены грибки, территории не приведены в удовлетворительное санитарное состояние.

По результатам обследования в адрес органов власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих зоны отдыха, направлена информация об обязательном получении санитарно-эпидемиологических заключений и оборудовании пляжей в соответствии с законодательством.