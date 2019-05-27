Ходатайство в суд готовится в связи с решением дольщиков «Пензастроя» о создании ЖСК Общество

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Документы, подтверждающие принятие большинством голосов участников строительства ОАО «Пензастрой» решения о создании ЖСК «Единый», а также ходатайство о передаче кооперативу прав застройщика на проблемные объекты и земельные участки планируется направить в Арбитражный суд Пензенской области до предстоящего четверга, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил конкурсный управляющий компании-банкрота Владимир Виноградов.

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Он уточнил, что явка на собрание, прошедшее 24 мая, составила около 70% — присутствовали более 700 человек, причем 99% проголосовали за создание ЖСК.

Владимир Виноградов добавил, что двое владельцев квартир воздержались, одно юридическое лицо выступило против, около 10 бюллетеней было испорчено.

Конкурсный управляющий пояснил, что после того, как ЖСК будет зарегистрировано в качестве юридического лица, председатель кооператива тоже передаст соответствующие документы в суд.

«Мы надеемся, что в течение 3–4 недель суд назначит заседание, где будет принято решение [об удовлетворении ходатайства]. […] Затем, если все будет благополучно, мы идем с председателем ЖСК в регпалату, передаем документы, и ЖСК становится собственником объектов незавершенного строительства. Таким образом гасится часть требований дольщиков, поскольку квартиры не достроены, и денег они заплатили больше, чем стоят объекты, которые мы им передаем. По разным домам цифра разная, но в среднем где-то можно говорить о 30%, которые остаются в третьей очереди реестра требований кредиторов, поскольку первой и второй у нас нет, но много текущих платежей», — сказал собеседник агентства.

По словам Владимира Виноградова, кооперативу «Единый» в составе объектов незавершенного строительства будут переданы и коммерческие помещения, и квартиры.

Он обратил внимание на то, что, если собственники коммерческих помещений захотят сохранить их за собой, им придется вложить средства в достройку, в противном случае они будут проданы.

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«Те, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на собрании, или чьи бюллетени были признаны недействительными из-за технических ошибок самих дольщиков, сохраняют право на вступление в ЖСК», — подчеркнул конкурсный управляющий.

В свою очередь председатель комитета кредиторов ОАО «Пензастрой» Михаил Крапп пояснил, что в кооператив «Единый» вступили собственники всех объектов — двух очередей жилого комплекса «Райки», двух очередей ЖК «Лукоморье», а также домов на улицах Тернопольской и Ново-Казанской.

Он пояснил, что в правление ЖСК «Единый», помимо него, вошли Ильяс Булатов, Дмитрий Цветков, Дмитрий Татаринов, Любовь Уварова, Павел Корчагин и Дмитрий Дементьев.

«Павел Корчагин — юрист. […] Он избран председателем правления», — сказал собеседник агентства.

Михаил Крапп добавил, что также в минувшую пятницу была образована ревизионная комиссия, в состав которой вошли Юлия Матяш, Асия Сибукова, Любовь Двойникова, Татьяна Каграманова и Лидия Жмыхова.

«Сегодня мы подаем документы в налоговую о создании ЖСК «Единый». В пятницу, я надеюсь, у нас документы уже будут готовы», — уточнил он.