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Подписано соглашение о намерениях по завершению проблемных объектов «Пензастроя»

14:28 | 08.05.2019 | Общество

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области, администрация Пензы, обанкротившееся ОАО «Пензастрой», подрядные организации и участники строительства заключили соглашение о намерениях по завершению проблемных объектов компании, признанной несостоятельной почти год назад.

Подписано соглашение о намерениях по завершению проблемных объектов «Пензастроя»

Фото: Pnzreg.ru

Церемония состоялась в региональном правительстве в среду, 8 мая.

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, конкурсный управляющий ОАО «Пензастрой» Владимир Виноградов, от лица подрядчиков — генеральный директор ООО «Новое решение» Марат Акчурин и руководитель ООО «Новострой» Василий Фадеев, а также члены комитета кредиторов Михаил Крапп, Сергей Зиненко, Дмитрий Цветков, Михаил Ольхов, Александр Ларьков и Дмитрий Дементьев.

По имеющейся информации, еще трое руководителей подрядных организаций — Андрей Пчелинцев (ООО «СК «Термодом»), Валентина Феликсова (ООО «ИСГ «Энтазис») и Михаил Чурсов (ООО «Пенза-Стройком») — в силу объективных причин не смогли присутствовать на церемонии, однако они дали принципиальное согласие подписать документ и намерены сделать это в ближайшее время.

По данным правительства Пензенской области, предметом соглашения являются совместные действия сторон, направленные на завершение строительства объектов, для возведения которых привлекались средства дольщиков: в селе Засечном — первой и второй очередей ЖК «Лукоморье», в Пензе — первой и второй очередей ЖК «Райки» на улице Пушкина, а также домов на улицах Рахманинова и Ново-Казанской.

Комментируя достигнутые договоренности, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что самое главное — ввести в эксплуатацию проблемные дома.

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«Работа по завершению объектов идет, как и было запланировано, за исключением одного дома в Пензенском районе, на площадке которого строительство будет возобновлено после майских праздников. Там объемы работ небольшие», — сказал он.

Глава региона добавил, что «в целом понимание решения данных проблем есть».

Иван Белозерцев также отметил выполненную муниципалитетом работу по подготовке земельных участков для компаний-застройщиков, взявших на себя обязательства по завершению строительства.

«У нас общая задача — сдать объекты в эксплуатацию с хорошим качеством, чтобы люди могли заселиться в свои квартиры и чтобы больше подобных проблемных ситуаций в нашем регионе не было», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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