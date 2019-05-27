Большинство респондентов не выйдут на акцию протеста против коррупции, если на нее позовут через соцсети Общество

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Большинство респондентов — в общей сложности 73% — не выйдут на акцию протеста против коррупции, если их пригласят на подобное мероприятие через социальные сети. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 8 по 26 мая 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Готовы ли Вы выйти на массовую акцию протеста против коррупции, если Вас позовут на нее через соцсети?»

Отвечая на него, вариант «Нет, конечно» выбрали 54,6% респондентов (273 пользователя), «Скорее нет» — 18,4% (92 пользователя).

Тех, кто однозначно готов принять участие в протестном мероприятии на тему коррупции, оказалось 12,4% (62 пользователя). За вариант «Скорее да» проголосовали 10,2% участников опроса (51 пользователь).

Затруднились с ответом 4,4% респондентов (22 пользователя).

Результаты данного опроса существенно не отличаются от тех, что были получены в апреле 2017 года.