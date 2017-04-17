Выйти на акцию протеста против коррупции однозначно готовы лишь 14% интернет-пользователей Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Около 14% интернет-пользователей однозначно готовы выйти на массовую акцию протеста против коррупции, если их позовут на нее через социальные сети. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 3 по 16 апреля 2017 года, в котором приняли участие 362 пользователя, в том числе 312 из Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тех, кто также готов окунуться в уличную протестную деятельность, но при этом еще сомневается, оказалось менее 9%.

Отвечая на вопрос о готовности выйти на массовую акцию протеста против коррупции, подавляющее большинство интернет-респондентов — свыше 55% — выбрали вариант «Нет, конечно». Еще почти 18% проголосовали за ответ «Скорее нет».

Затруднились с ответом около 4% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», менее месяца назад, 26 марта, в центре Пензы состоялся митинг в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Участие в нем, по разным оценкам, приняли от 300 до 400 человек. Организатором мероприятия, которое согласовало областное правительство, выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени».

После митинга, который прошел спокойно и без задержаний, отдельные представители пензенской общественности заговорили о том, что власти якобы не ожидали такого количества людей, пришедших высказать свое недовольство коррупцией. По их словам, это даже могло явиться причиной внезапной отставки 29 марта начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Александра Елатонцева.

Вместе с тем ряд экспертов, комментируя ИА «PenzaNews» увольнение чиновника, напомнили, что за день до этого Федеральная служба безопасности совместно с МВД в ходе мероприятий на территории Московской и Пензенской областей пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

По их мнению, это выглядит более веским основанием для отставки чиновника, отвечающего за внутреннюю политику в одном из самых спокойных регионов России.

Выход же нескольких сотен граждан на согласованный властями митинг в Пензе, где проживает более полумиллиона человек, вряд ли, по словам аналитиков, можно назвать экстраординарным событием, тем более если его сравнивать с аналогичными протестными мероприятиями, которые 26 марта прошли в других городах страны.