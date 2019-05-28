С начала года повышенное пособие выплачено 36 пензенским семьям, где родились двойни Общество

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. 36 семей, проживающих в Пензенской области, в которых с 1 января родились двойни, получили единовременное пособие. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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В министерстве отметили, что размер выплаты для этой категории жителей с 2019 года увеличен с 11 тыс. 340 рублей до 40 тыс. рублей на каждого ребенка.

По данным пресс-службы, пособие полагается семьям, где родились не только двое, но и трое или более детей одновременно, однако с начала года пока не появилось на свет ни одной тройни.

«Комплекты правоустанавливающих документов для назначения данной выплаты принимают многофункциональные центры и органы социальной защиты населения по месту жительства», — добавили в министерстве труда.