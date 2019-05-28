В Пензе подведены итоги конкурса экологической фотографии
Печать
Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги конкурса экологической фотографии «Эковзгляд».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Среди учеников первых–шестых классов лучшей признана работа воспитанника станции юных натуралистов Кузнецка Арсения Тюрина. Второе место заняла ученица школы №43 Пензы Елена Сомкина, третье — учащаяся средней школы села Старый Чирчим Камешкирского района Юлия Гусева.
В старшей категории победила Ксения Чернышова из школы Старого Чирчима, вторым стал воспитанник станции юннатов Кузнецка Михаил Ховрин, третьей — учащаяся гимназии №1 имени В.Г. Белинского Пензы Арина Сысова.
Как сообщает пресс-служба министерства, представленные фотографии были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне.
Всего в конкурсе приняли участие 40 учеников.