В Пензе подведены итоги конкурса экологической фотографии Общество

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги конкурса экологической фотографии «Эковзгляд».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди учеников первых–шестых классов лучшей признана работа воспитанника станции юных натуралистов Кузнецка Арсения Тюрина. Второе место заняла ученица школы №43 Пензы Елена Сомкина, третье — учащаяся средней школы села Старый Чирчим Камешкирского района Юлия Гусева.

В старшей категории победила Ксения Чернышова из школы Старого Чирчима, вторым стал воспитанник станции юннатов Кузнецка Михаил Ховрин, третьей — учащаяся гимназии №1 имени В.Г. Белинского Пензы Арина Сысова.

Как сообщает пресс-служба министерства, представленные фотографии были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне.

Всего в конкурсе приняли участие 40 учеников.