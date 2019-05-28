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В Земетчино прокуратура потребовала дать жилье сироте по договору соцнайма

14:49 | 28.05.2019 | Общество

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Земетчино, 28 мая 2019. PenzaNews. Прокурор Земетчинского района Пензенской области Иван Кирьянов обратился в суд в интересах сироты с исковым заявлением о признании за ней права на заключение договора социального найма на жилое помещение.

В Земетчино прокуратура потребовала дать жилье сироте по договору соцнайма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2013 году заявительнице по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда была предоставлена квартира в Земетчино. По истечении срока его действия в декабре 2018 года администрация района решила заключить с ней договор такого же найма квартиры. Однако заявительница отказалась его подписывать, полагая, что в силу закона вправе потребовать заключить с ней договор социального найма этого жилого помещения, дающий ей право на приватизацию», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что орган местного самоуправления в этом женщине отказал из-за отсутствия у нее справки 2-НДФЛ.

«Однако с 1 января 2019 года вступили в действие изменения в законодательство о порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, согласно которым предоставление такой справки не требуется. Заявительница предоставила в орган местного самоуправления справку о получении ею стипендии студентки вуза, обучающейся на дневном отделении на бюджетной основе, размер которой выше величины прожиточного минимума», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что иск прокурора находится на рассмотрении.

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