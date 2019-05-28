В Пензе 41 сельской семье вручены жилищные сертификаты Общество

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков вручил сертификаты на улучшение жилищных условий в сельской местности представителям 41 семьи во вторник, 28 мая.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Приятно отметить, что сертификаты получает 41 сельская семья, из них 31 семья — это молодые семьи и молодые специалисты. 12 человек — это работники сферы АПК. [...] На этот год поддержка на улучшение жилищных условий составила 47,5 млн. рублей», — сказал глава министерства.

Он отметил, что программа себя успешно зарекомендовала, действуя с 2014 года.

Андрей Бурлаков пожелал каждому как можно скорее реализовать сертификат и улучить свои жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

С 2014 по 2018 годы в рамках программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получила 301 семья.

Сумма сертификата зависит от состава семьи. В среднем она составляет 900 тыс. рублей.