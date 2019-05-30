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В Пензе с молодежью обсудят вред курения

08:53 | 30.05.2019 | Общество

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Профилактические мероприятия состоятся на площади перед домом молодежи в Пензе во Всемирный день без табака, 31 мая.

В Пензе с молодежью обсудят вред курения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более 200 студентов колледжей примут участие в работе пяти тематических площадок, на которых они смогут обсудить проблемы никотиновой зависимости в прошлом и настоящем.

Затем состоится общий танец-зарядка «Формула «Нет!», подготовленный молодежным объединением «Агентство добрых дел» пензенского колледжа транспортных технологий, которое в ноябре 2018 года получило грант на реализацию антинаркотического проекта.

После этого пройдут заседание дискуссионного клуба.

В мероприятии примут участие представители областной наркологической больницы, отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области, а также ученики школ, студенты пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (IT-колледжа), волонтеры проекта «Стоп-наркотик», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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