Вдова погибшего электромонтера добилась компенсации от его работодателя Общество

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым компания обязана выплатить вдове и пятилетней дочери погибшего электромонтера компенсацию морального вреда в сумме 400 тыс. рублей и возместить расходы на погребение в сумме более 80 тыс. рублей.

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«Из материалов гражданского дела следует, что 31 июля 2017 года 34-летний электромонтер при выполнении работ в селе Пяша Мокшанского района был поражен электрическим током и получил телесные повреждения, от которых скончался. Причинами несчастного случая на производстве была признана неудовлетворительная организация работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что приговором Мокшанского районного суда Пензенской области 17 апреля 2018 года за нарушение требований охраны труда к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен мастер, под началом которого работал погибший.

«Суд установил, что также во исполнение условий коллективного договора работодатель выплатил вдове и дочери погибшего работника единовременное пособие в размере годового заработка работника, материальную помощь в связи с его смертью и ежемесячно осуществляет доплату к государственному пособию по потере кормильца, а также выплату материальной помощи», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, представитель компании не согласился в решением суда и попросил снизить размер выплат, но его апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.