В Пензе отличившимся полицейским вручена премия «Честь и доблесть» Общество

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Действующие сотрудники органов внутренних дел и ветераны, удостоенные общественной премии «Честь и доблесть», награждены в ходе торжественной церемонии, которая состоялась областной филармонии в четверг, 30 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции Иван Шилов, выступая перед собравшимися, указал на важность вручения общественных премий.

«В рамках акции «Честь и доблесть» награждается личный состав МВД, ветераны, представители общественности. Это награждение является очень авторитетным», — подчеркнул он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил большой вклад людей, удостоенных премий, в защиту прав и свобод граждан,

«Не всегда тот, кто заслуживает наград, бывает к ним представлен, по разным причинам, и хорошо, что есть такая организация, которая занимается благородным делом — видит заслуги людей, внесших большой вклад в соблюдение законности, отмечает их по достоинству» — сказал глава региона.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, медали «За офицерскую честь» общественной организации «Офицеры России» вручены подполковнику милиции в отставке Виктору Михайлову, полковнику милиции в отставке Владимиру Махаеву и начальнику изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России по Заречному Сергею Тюнькову, который отличился во время несения службы на Северном Кавказе.

Награда «За мужество и гуманизм» ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России вручена прапорщику патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Сердобскому району Григорию Куторову.

Всего в числе лауреатов премии «Честь и доблесть» оказались 27 человек.