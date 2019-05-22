На фестивале «Добрая Пенза» проведут благотворительную лотерею Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Благотворительная лотерея будет проведена в ходе VIII уличного фестиваля некоммерческих организаций и сообществ «Добрая Пенза» в сквере имени В.Г. Белинского напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского в День России и День города, 12 июня.

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Как сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», собранные средства будут направлены на один из трех проектов, на которые не хватило бюджета во время грантового конкурса «Твоя инициатива» в 2019 году.

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«Любой желающий сможет проголосовать рублем за понравившийся ему проект, а взамен выиграть сувенир. Проект, получивший наибольшее количество голосов, будет профинансирован на собранные пожертвования», — поясняется в сообщении.

В нем также предлагается жителям принести предметы, которые достойны стать призами в лотерее.

«Взгляните на полки своих шкафов. Наверняка там ждут своего часа многочисленные милые безделушки, канцтовары, подаренные партнерами, друзьями, коллегами, которыми вы не пользуетесь и которым можете дать вторую жизнь. Приносите свои сувениры до 10 июня в офис фонда [...] и помогите ненужным вещам найти новых хозяев, а одному из социальных проектов — стать реальностью для города. Двойная польза для города и для вас!» — отмечается в сообщении.