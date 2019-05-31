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Переселенцам из ветхого жилья предложат готовые квартиры в Заре

16:28 | 31.05.2019 | Общество

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Свободные квартиры в домах, построенных ранее в микрорайоне Заря города Пензы по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, предложат участникам новой аналогичной программы.

Переселенцам из ветхого жилья предложат готовые квартиры в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, есть возможность передать 70 квартир с полной отделкой в домах №101 и №103 на улице Новоселов, которые остались пустующими, потому что участники программы на тот момент выбрали выкупную стоимость вместо переселения.

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В пятницу, 31 мая, жилье осмотрели чиновники во главе с мэром Виктором Кувайцевым. Они отметили хорошую планировку квартир, современную отделку и наличие индивидуального отопления.

Во время рабочего визита глава администрации города пообщался с жителями и проинформировал их о планах развития инфраструктуры микрорайона. По его словам, запланирован ремонт дороги до поселка Нефтяник.

«Учитывая первоочередные потребности, в следующем году планируем начать строительство пристроя к существующему детскому саду», — добавил Виктор Кувайцев.

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