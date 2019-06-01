На набережной и площади в центре Пензы организуют дежурство из-за беспорядка Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать дежурство на реконструированной части набережной реки Суры и обновленной площади имени В.И. Ленина из-за того, что отдыхающие часто бросают мусор и портят уличную мебель и элементы благоустройства.

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«Надеемся, присутствие на площади и набережной дежурных побудит горожан к более ответственному поведению», — сказал он в ходе посещения набережной в субботу, 1 июня.

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Мэр пояснил, что патрулировать территории будут дружинники совместно с представителями правоохранительных органов.

Вместе с тем глава администрации Пензы отметил, что многие пензенцы нетерпимо относятся к нарушителям, делая замечания и обращая внимание на недопустимость подобного поведения.

«Это пример активной позиции и неравнодушия, отдельная благодарность жителям за подобный общественный контроль», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.