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На набережной и площади в центре Пензы организуют дежурство из-за беспорядка

14:02 | 01.06.2019 | Общество

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Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать дежурство на реконструированной части набережной реки Суры и обновленной площади имени В.И. Ленина из-за того, что отдыхающие часто бросают мусор и портят уличную мебель и элементы благоустройства.

На набережной и площади в центре Пензы организуют дежурство из-за беспорядка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надеемся, присутствие на площади и набережной дежурных побудит горожан к более ответственному поведению», — сказал он в ходе посещения набережной в субботу, 1 июня.

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Мэр пояснил, что патрулировать территории будут дружинники совместно с представителями правоохранительных органов.

Вместе с тем глава администрации Пензы отметил, что многие пензенцы нетерпимо относятся к нарушителям, делая замечания и обращая внимание на недопустимость подобного поведения.

«Это пример активной позиции и неравнодушия, отдельная благодарность жителям за подобный общественный контроль», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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