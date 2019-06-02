С начала года пензенская прокуратура выявила почти 2 тыс. нарушений прав детей Общество

Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. 1 тыс. 947 нарушений законодательства в сфере обеспечения прав детей выявлено органами прокуратуры в период с января по апрель 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в целях устранения нарушений принесено 86 протестов на незаконные правовые акты, в суд предъявлено 172 иска и заявления, внесено 727 представлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 96 лиц, возбуждено семь уголовных дел.

«Мерами прокурорского реагирования корректировалась работа полиции, органов образования, здравоохранения, опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и других органов и организаций», — отметила собеседница агентства.

Читайте также

Более 20 тыс. юных пензенцев отдохнут в лагерях за первую смену

Светлана Артамонова уточнила, что прокурорами пресекались нарушения при организации питания в образовательных и медицинских организациях, в сфере обеспечения безопасного пребывания детей школах, при проведении профилактической работы.

«Принимались меры к защите имущественных прав несовершеннолетних, в том числе на получение содержания от родителей, при использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также прав детей-сирот на обеспечение жильем. Перед началом летнего сезона особое внимание уделено вопросам организации отдыха несовершеннолетних», — пояснила она.