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«Премьер БКС» пригласил жителей Пензы в театр

09:00 | 03.06.2019 | Общество

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. «Премьер БКС» пригласил жителей Пензы к общению в неформальной обстановке на мероприятии, частью которого станет спектакль «Влюбленный Журден» в «Театре доктора Дапертутто».

«Премьер БКС» пригласил жителей Пензы в театр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор дополнительного офиса ООО «Компания БКС» в Пензе Андрей Тарасов, встреча даст возможность пензенцам и представителям организации больше узнать друг о друге, наладить деловые отношения, установить полезные контакты и приятно провести время.

«Премьер БКС» на регулярной основе устраивает различные мероприятия для всех желающих грамотно управлять своими финансовыми ресурсами и успешно реализовывать свои бизнес-проекты. Мы проводим множество конференций, семинаров и бизнес-завтраков, но не забываем и о том, что иногда нужно отдыхать! На этот раз приглашаем всех желающих насладиться атмосферой творчества, игрой актеров и приятным общением», — пояснил он.

Мероприятие состоится в центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» в предстоящий четверг, 6 июня. Оно начнется в 17.00 со сбора гостей и фуршета. Затем собравшихся пригласят в зал. После того как с приветственным словом выступит представитель ООО «Компания БКС», начнется спектакль. Затем вечер продолжится неформальным общением.

Во встрече можно принять участие бесплатно по предварительной регистрации в связи с ограниченным числом мест. В письме на электронную почту нужно указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон для связи.

«Премьер БКС» — бренд финансовой группы «БКС» («Брокеркредитсервис»), основанной в Новосибирске в 1995 году. Компания предоставляет клиентам инвестиционные, брокерские и банковские услуги.

Наименование «Премьер БКС» в качестве товарного знака используется двумя организациями: акционерным обществом «БКС Банк» и обществом с ограниченной ответственностью «Компания БКС».

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами №101 выдана АО «БКС Банк» Банком России 29 ноября 2018 года. Общество участвует в системе страхования вкладов.

Бессрочная лицензия на осуществление брокерской деятельности №154-04434-100000 выдана ООО «Компания БКС» Федеральной службой по финансовым рынкам 10 января 2001 года.

Офис «Премьер БКС» в Пензе расположен на улице Максима Горького.

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