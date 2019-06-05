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Около Спасского собора в Пензе ко Дню России установят детскую площадку

10:43 | 05.06.2019 | Общество

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Детская игровая площадка будет установлена вблизи Спасского кафедрального собора в Пензе в течение недели. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Около Спасского собора в Пензе ко Дню России установят детскую площадку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По территории вокруг Спасского кафедрального собора надо с подрядной организацией говорить, приводить ее в порядок, в том числе размещать там уже детскую площадку, тем более для нее там место определено, она приобретена в полном комплекте, насколько я знаю. Надо эту работу просто по договоренности с подрядной организацией усилить и монтаж выполнить», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Виктор Кувайцев пояснил, что территорию, прилегающую к Спасскому кафедральному собору, планируется задействовать при праздновании Дня России и Дня Пензы и провести там одно из мероприятий.

«Там будет большое количество наших граждан, и, конечно, они будут с детьми. Нужно сделать все необходимое и по другим территориям, привести их в порядок и поддерживать в таком состоянии», — добавил глава администрации Пензы.

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