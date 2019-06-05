В Пензе более 100 детских площадок требуют ремонта Общество

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Ремонт должен быть проведен на 111 детских площадках Пензы. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

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«754 игровые площадки находятся в исправном состоянии. На 111 детских игровых площадок необходимо проведение небольших ремонтных работ. Если разбить по районам, то в Ленинском 65 таких площадок, в Железнодорожном — 40, в Октябрьском — шесть. В целом они требуют покраски или замены деревянных элементов. Сами работы не носят капитального характера», — пояснил он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

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Александр Утин добавил, что 221 игровая площадка в Пензе расположена на территории Ленинского района, 285 — Железнодорожного района, 200 — Октябрьского района, 159 — Первомайского.

Он также выступил с предложением передать установленное детское и спортивного оборудование в муниципальную казну, а затем в безвозмездное пользование управляющим компаниям, если они дадут согласие.

«При условии достаточного финансирования можно рассмотреть возможность проведения торгов для выявления предприятия, которое будет обслуживать эти площадки. Мы сейчас собираем ценовые предложения по проведению ремонтных работ по выявленным дефектам», — отметил он.