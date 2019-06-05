Мэр Пензы дал поручения по ремонту моста на улице Батайской Общество

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по ремонту моста на улице Батайской по итогам выезда на объект, где укреплены опоры и идет установка отбойников и устройство пешеходного мостика.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы проводим комплекс мероприятий, понимая, что нельзя допустить вывод сооружения из эксплуатации, 1 тыс. 200 пензенцев проживают в этом микрорайоне, мост связывает его с остальной частью города», — отметил он.

Мэр уточнил, что эти меры временные, поскольку в ближайшей перспективе планируется разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт моста.

Виктор Кувайцев также обратил внимание на состояние асфальтового покрытия дороги, ремонт которой запланирован на 2020 год.

«Чтобы обеспечить нормальное передвижение через мост до момента проведения полноценного ремонта дороги, надо фрезеровать покрытие и перекладывать этот участок», — сказал он.

Глава администрации Пензы распорядился после завершения монтажа провести покраску конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.