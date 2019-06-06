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В Пензе награждены лучшие соцработники

18:36 | 06.06.2019 | Общество

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Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вручил благодарности лучшим социальным работникам за плодотворный труд и большой вклад в развитие системы соцзащиты жителей в преддверии профессионального праздника.

В Пензе награждены лучшие соцработники

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что ежегодно увеличивается число многодетных семей, сокращается количество детей в социально опасном положении, реализуется целый ряд программ по поддержке граждан.

«Когда мы говорим о положительных моментах в развитии города и общества, надо понимать, что эти результаты зависят и от вас. Именно вы формируете социальную обстановку», — сказал мэр в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в центре культуры и досуга в четверг, 6 июня.

Глава городской администрации выразил признательность всем сотрудникам социальной службы за действенную помощь и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, а также поблагодарил ветеранов отрасли.

«Желаю, чтобы то добро, которое вы отдаете нашим жителям, возвращалось к вам здоровьем, семейным счастьем и уверенностью в завтрашнем дне», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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