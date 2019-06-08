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Пензенских школьников научат основам учебной эксгумации и работе с металлоискателем

16:25 | 08.06.2019 | Общество

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Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Поискового движения России организует учебно-тренировочный лагерь «Школа молодого поисковика» в рамках проекта «От истоков Суры до могилы Героя» с 12 по 15 июня.

Пензенских школьников научат основам учебной эксгумации и работе с металлоискателем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Школьники Пензы, Каменки, Заречного, Чемодановки в количестве 45 человек пройдут обучение по программе, которая включает знакомство с историей поискового движения, туристскую подготовку, обучение ориентированию на местности, занятия по основам анатомии, медицине, учебной эксгумации, работу с металлодетекторами и навигаторами», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

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По ее словам, опытные поисковики-наставники познакомят слушателей с техническими новинками и инновациями, применяемыми в поисковой работе, проведут мастер-классы.

«Полученные навыки ребята будут отрабатывать на практике в полевых поисковых экспедициях в 2019 году на территориях Карелии и Гомельской области Республики Беларусь, где сражались части и соединения, сформированные на пензенской земле», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Казакова отметила, что проведение учебно-тренировочного лагеря стало возможным благодаря гранту Росмолодежи.

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