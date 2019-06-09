В Пензе вновь введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Особый противопожарный режим второй раз за сезон введен на территории Пензы в связи с неблагоприятными погодными условиями и ростом количества возгораний с субботы, 8 июня. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Документом запрещено разведение костров и сжигание мусора на территории Пензы, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех, которые выполняются в специально отведенных и оборудованных местах.

Также ограничено посещение лесов гражданами, за исключением тех, у кого с этим связана трудовая деятельность, а также тех, кто находится на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и детских оздоровительных лагерях.

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Главам администрацией районов Пензы поручено организовать в круглосуточное дежурство, информировать население о мерах пожарной безопасности, принять меры по очистке территорий от сухой растительности и мусора.

Управлению ЖКХ поставлена задача провести работу по устройству минерализованных полос в городских лесах, установить на подъездах к ним предупреждающие аншлаги.

Особый противопожарный режим продолжит действовать до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аналогичный режим вводился в Пензе весной из-за сухой и жаркой погоды. Он действовал с 22 апреля 28 мая.