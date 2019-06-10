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Прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности в пензенских лесах

10:06 | 10.06.2019 | Общество

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили факты ненадлежащего осуществления федерального противопожарного надзора в лесах и непринятия мер, направленных на предотвращение пожаров.

Прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности в пензенских лесах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурорами Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Спасского и других районов области в связи с допущенными нарушениями при противопожарном обустройстве земель лесного фонда в пожароопасный период директорам лесничеств внесено семь представлений, которые находятся на рассмотрении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, нарушения правил пожарной безопасности в лесах выявлены в деятельности арендаторов лесных участков и лесопереработчиков.

«В связи с этим прокурорами Железнодорожного района Пензы, Сосновоборского и Спасского районов области виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Кроме того, им внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены», — добавила собеседница агентства.

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