В Кузнецком районе добровольцы помогли остановить лесной пожар Происшествия

Кузнецк, 9 июня 2019. PenzaNews. Члены кузнецкого местного отделения Русского географического общества, неравнодушные жители и сотрудники лесного хозяйства Кузнецкого района Пензенской области совместными усилиями потушили лесной пожар в минувшую субботу, 8 июня.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Денис Воронин

«Прибыв на место, мы увидели разгорающийся пожар, который пытался ликвидировать дежурный лесник. Он сразу дал нам четкие указания к действию, и мы вместе принялись тушить полыхающую траву и деревья. Спустя некоторое время на подмогу подоспела пожарная техника лесного хозяйства, и всем участникам было выдано специальное оборудование. Через час прибыли неравнодушные граждане, которые незамедлительно приступили к тушению пожара», — пояснил председатель местного отделения РГО Денис Воронин.

Он отметил, что добровольцы сразу же почувствовали на себе сложность работы, поскольку из-за сильного жара и нехватки кислорода каждый подъем на гору, где бушевал пожар, с 30-киллограмовым ранцем, наполненным водой, отнимал много сил.

«Это был наш первый выезд. Постоянная жажда и нехватка сил, когда хочется присесть и отдохнуть хотя бы минуточку, но на это совершенно нет времени. Лесники, работающие на этой территории, вот уже три дня практически без сна и отдыха борются с пожаром. Их сила и стойкость могут только восхищать. Это по-настоящему сильные люди, на лицах у которых безграничная усталость, но они снова и снова заполняли ранцы и шли тушить», — сказал глава кузнецкого отделения РГО.

Денис Воронин добавил, что около 18.00 все очаги были ликвидированы и после тщательного осмотра местности руководитель пожарной команды принял решение о завершении операции.

«Вместе с лесничими добровольцы смогли одолеть пожар и не дали ему распространиться на северное направление, где лес занимает огромные территории. Если бы он не был ликвидирован, то остановить его было бы уже невозможно, учитывая, что на его пути оказался бы дачный кооператив Вишневка и село Траханиотово», — добавил доброволец.

Он пояснил, что, по предварительным данным, пожар возник, потому что отдыхающие не затушили костер.

«Выжжена огромная территория леса, нанесен сильнейший вред экологии и затрачено колоссальное количество сил людей, тушивших этот пожар. В этот же день кузнецкое местное отделение РГО и лесное хозяйство Кузнецкого района договорились о взаимодействии, чтобы оказывать помощь в подобных ситуациях со стороны общественности. Отделением РГО создан общественный штаб, который набирает добровольцев», — отметил Денис Воронин.