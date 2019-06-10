В Пензенской области возросло число погибших в ДТП Общество

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Число погибших в ДТП в Пензенской области увеличилось примерно в два раза за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

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«Несмотря на все принимаемые меры — и баннеры мы устанавливаем, и разметку обновили, и пешеходники, и по освещению количество объектов прибавляется, число погибших растет. За пять месяцев по сравнению с предыдущим годом оно практически увеличилось в два раза», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня, не уточнив при этом точное число жертв.

Александр Гришаев отметил, что возникают риски невыполнения утвержденного плана по региональному проекту «Безопасность дорожного движения».

«Если посмотреть ДТП там, где приписывают сопутствующие дорожные условия, причины такие: водитель в нетрезвом состоянии — шесть ДТП, в состоянии наркотического опьянения, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу, управление транспортом при наличии неисправностей и несоответствие скоростным условиям. Основную причину мы видим, это все-таки человеческий фактор», — пояснил министр.

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Он добавил, что нужно уделить большее внимание работе с людьми и профилактике, и поднял проблему недостаточного числа сотрудников Госавтоинспекции в районах.

«Должно увеличиться патрулирование. […] По полтора человека на район приходится. На одного человека по 350–400 км, на один экипаж. Где он там что успеет?» — отметил глава регионального Минстроя.

После этого губернатор Иван Белозерцев поручил ему подготовить письма в адрес начальника регионального управления МВД Сергея Щеткина и прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой.

«У них там большой некомплект. Почему некомплект, непонятно», — отметил он.