Скончался гражданин Узбекистана, попавший в ДТП под Кузнецком Происшествия

Кузнецк, 7 июня 2019. PenzaNews. Гражданин Узбекистана 1983 года рождения скончался в межрайонной больнице в Кузнецке спустя два дня после ДТП на трассе в черте города, где один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает консульско-правовой департамент министерства иностранных дел Узбекистана.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Генконсульство предпринимает меры по отправке тела покойного на родину и содействию пострадавшим соотечественникам.

Еще семеро граждан Узбекистана, также получивших травмы, остаются в кузнецкой межрайонной больнице. Трое из них — двое мужчин и женщина — находятся в реанимации. Остальные четверо мужчин лежат в травматологическом отделении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, микроавтобус «Hyundai» и грузовой автомобиль «ГАЗель-232555» столкнулись на 754 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецке около 8.50 во вторник, 4 июня.

В результате водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте. Его пассажир и восемь человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы. Позднее стало известно, что в аварии пострадали граждане Узбекистана.

В связи с ДТП движение автотранспорта на данном участке трассы было временно прекращено с 9.30 примерно на 2,5 часа.