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В пензенском правительстве обсудили проблемы с фиксацией нарушений ПДД

17:50 | 10.06.2019 | Общество

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Сложности при заключении контрактов, касающихся фиксации нарушений ПДД, стали одной из тем оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

В пензенском правительстве обсудили проблемы с фиксацией нарушений ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам нужно увеличивать количество камер, нужно заниматься профилактической работой, хотя мы это и делаем. Чем лучше дороги, тем больше ДТП, к сожалению, с гибелью людей. Установка камер! Камеры останавливают», — сказал глава региона после того, как глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев доложил об увеличении числа погибших в ДТП за пять месяцев.

Министр пояснил, что контракты на установку автоматизированной информационной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД планируется заключить в июне, поскольку к ним возникло много претензий.

«Мы готовим документацию нормально. [Претензии возникают] потому, что, я говорю, есть так называемые «профессиональные жалобщики», есть соответствующие письма. […] Антимонопольный комитет по законодательству останавливает процедуру, назначает рассмотрение, иногда и два, и три рассмотрения, поэтому на это уходит время. Мы об этом и Общественной палате говорили, что надо вносить изменения в законодательство, и тот, кто не участвует в аукционе, вообще его претензии не рассматривают. К сожалению, сейчас вообще рассматривают претензии любые, любой конторы», — сказал он.

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