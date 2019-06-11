В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности в Пензе прошло дефиле Общество

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Дефиле в коллекциях пензенских предприятий текстильной и легкой промышленности состоялось в Пензе в честь профессионального праздника работников отрасли в ходе мероприятия, организованного региональным Минпромом и ООО «Центр кластерного развития».

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В преддверии официальной части в фойе областной филармонии можно было ознакомиться с продукцией предприятий — школьной формой, верхней одеждой, машинной вышивкой, обувью, спортивной формой, сумками и кошельками.

В ходе осмотра экспозиции губернатором Иваном Белозерцевым руководитель швейного предприятия «Элегант» Ольга Хамзина попросила его помочь с обустройством текстильной фабрики, чтобы пензенским предприятиям не закупать ткань в Турции и Китае.

«По предварительным подсчетам, организация такого производства будет стоить порядка 375 млн. рублей», — пояснила она.

Глава региона отметил, что готов поддержать соответствующий бизнес-проект.

Затем в большом зале зрители увидели одежду, обувь и галантерею на моделях. Каждому предприятию было предоставлено время на демонстрацию во время дефиле.

После этого к присутствующим обратился Иван Белозерцев, который поблагодарил предприятия за яркое зрелище, отметив, что подобные мероприятия проводятся, чтобы производители увидели продукцию коллег и почувствовали перспективы развития.

«Для Пензенской области отрасль легкой промышленности очень важна. В ней около 3,5 тыс. человек работают, в основном, это женщины. Предприятия развиваются. […] Есть у нас предприятия, которые не без сложностей, но очень достойно сегодня работают и выпускают достойную продукцию», — добавил он, рассказав о своем визите на предприятия по производству матрасов и спортивной формы.

Глава региона пожелал представителям пензенских фирм активнее посещать российские и международные выставки, не только демонстрируя свою продукцию, но и знакомясь с образцами других компаний.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выразил мнение, что уровень развития текстильной и легкой промышленности в значительной степени определяет качество жизни граждан и состояние экономики региона в целом.

«Эта динамично развивающаяся отрасль является одной из перспективных точек роста промышленного комплекса региона. В регионе действуют все программы по поддержке промышленности и бизнеса. Внедрен ряд инициатив в налоговом регулировании, упрощаются административные процедуры. Мы заинтересованы в выпуске как можно большего количества недорогих, доступных для населения, качественных товаров местного производства», — сказал он.

В ходе мероприятия были вручены награды отличившимся работникам отрасли и педагогам профессиональных образовательных учреждений.