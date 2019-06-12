EN
21:20:37 Среда, 12 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыта обновленная галерея почета и славы региона

10:16 | 12.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Обновленная галерея почета и славы региона открыта в Пензе в День России и День города, которые отмечаются в среду, 12 июня.

В Пензе открыта обновленная галерея почета и славы региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На церемонию были приглашены сотрудники промышленных, строительных и транспортных предприятий, труженики сельского хозяйства и жилищно-коммунальной отрасли, представители сфер культуры, спорта, образования, здравоохранения, а также общественные деятели, которые занесены в галерею.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что за 2018 год региону удалось добиться успехов в разных отраслях, а в 2019-м темпы не будут снижаться.

«Это вашими усилиями, усилиями руководителей, ваших трудовых коллективов, коллег, которые работают вместе с вами, мы развиваем Пензенскую область», — отметил он.

Губернатор пожелал присутствующим дальнейших успехов в труде, здоровья, любви и благополучия, после чего вручил дипломы о занесении в галерею почета и славы.

Всего этой чести удостоены коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков.

Загрузка...
Читайте также
Безработная подозревается в сбыте гашиша с помощью тайника на улице Ладожской в Пензе Рабочая группа во главе с Лузгиным будет координировать создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе
В Пензе начала работу выставка книг о российской государственности В Пензе более 20 подростков получили паспорта в День России
В Пензе создана рабочая группа по профилактике правонарушений среди подростков В Пензе пройдет выставка, посвященная Константину Савицкому
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама