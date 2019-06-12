В Пензе открыта обновленная галерея почета и славы региона Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Обновленная галерея почета и славы региона открыта в Пензе в День России и День города, которые отмечаются в среду, 12 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На церемонию были приглашены сотрудники промышленных, строительных и транспортных предприятий, труженики сельского хозяйства и жилищно-коммунальной отрасли, представители сфер культуры, спорта, образования, здравоохранения, а также общественные деятели, которые занесены в галерею.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что за 2018 год региону удалось добиться успехов в разных отраслях, а в 2019-м темпы не будут снижаться.

«Это вашими усилиями, усилиями руководителей, ваших трудовых коллективов, коллег, которые работают вместе с вами, мы развиваем Пензенскую область», — отметил он.

Губернатор пожелал присутствующим дальнейших успехов в труде, здоровья, любви и благополучия, после чего вручил дипломы о занесении в галерею почета и славы.

Всего этой чести удостоены коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков.