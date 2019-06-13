В Пензенской области проверки детских лагерей проводятся ежедневно — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области в ежедневном режиме проводят проверки функционирующих в регионе учреждений отдыха и оздоровления детей с применением методов лабораторного контроля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Одновременно осуществляются проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания и поставку продуктов в лагеря», — пояснили в управлении.

В пресс-службе добавили, что в центре особого внимания — качество питьевой воды, а также готовых блюд и пищевых продуктов.

«В настоящий момент на территории области функционирует 333 оздоровительных лагеря, находящихся под непосредственным надзором управления, в которых отдыхают 23 тыс. 415 детей и подростков», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что всего в летний сезон под непосредственным контролем управления планируется работа 391 организации отдыха и оздоровления детей, часть своих каникул в которых проведет более 39 тыс. несовершеннолетних.