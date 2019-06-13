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Депутат Есяков оплатит жилье для матери больного ребенка на время лечения в Москве

15:37 | 13.06.2019 | Общество

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике, член фракции «Единая Россия» Сергей Есяков возьмет на себя расходы по оплате жилья в Москве для жительницы Кузнецка Пензенской области Ольги Нестеровой, пятимесячной дочери которой будет бесплатно по квоте проведена высокотехнологичная операция в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой пензенского регионального отделения партии.

Депутат Есяков оплатит жилье для матери больного ребенка на время лечения в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для семьи, где мама сидит с больным ребенком, а папа перебивается случайными заработками, найти средства очень сложно», — отмечается в тексте.

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В нем поясняется, что женщина обратилась за помощью в общественную приемную кузнецкого городского отделения «Единой России», где проводил прием Сергей Есяков.

«11 июня финансовые средства, необходимые для поездки Насти на операцию, были перечислены на счет Ольги Нестеровой», — добавляется в пресс-релизе, при этом размер оказанной материальной помощи не уточняется.

В сообщении отмечается также, что в свою очередь секретарь местного отделения партии, депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Мегастройка» Владимир Кириллов предложил главе семьи вакансию крановщика.

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