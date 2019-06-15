Рулонный газон на центральной площади Пензы зазеленел Общество

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Рулонный газон, расстеленный на отдельных участках обновленной площади имени В.И. Ленина в Пензе в начале июня, который до последнего времени выглядел несколько пожухлым, зазеленел.

Фото: пресс-служба мэрии Пензы

По словам начальника участка подрядной компании «Техстрой» Артема Аршинова, в связи с особенностями транспортировки данного покрытия и установившейся жаркой погодой в первые дни лета, когда столбик термометра нередко превышал отметку в +30°C, травяной покров приживался более длительное время, но на сегодняшний день он практически полностью восстановлен.

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«Мы ведем полив территории два раза в сутки с применением стимулятора роста корней. Никаких опасений дальнейшее состояние травяного покрова не вызывает», — пояснил Артем Аршинов.

Он добавил, что первую стрижку газона планируется выполнить на следующей неделе.

Согласно данным портала госзакупок, 25 июня 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Техстрой» заключили муниципальный контракт на выполнение комплекса работ в рамках реконструкции площади имени В.И. Ленина. Изначально его цена составляла около 79 млн. рублей, а впоследствии была увеличена до 86,4 млн. рублей.

Помимо прочего, от подрядчика требовалось провести работы по благоустройству и озеленению.