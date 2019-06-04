На площади Ленина в Пензе уложен газон Общество

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Натуральный рулонный газон уложен на нескольких участках площади Ленина в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это сделано после посадки деревьев и кустарников. Зеленое покрытие примыкает к ним почти вплотную.

Наибольшая площадь газона развернута на участке со стороны регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России. Так, теперь газон украшает свободные от плитки участки на границе площади и парковки, а также сектора, ограниченные пешеходными дорожками, пересекающимися под прямым углом, и изогнутой частью, стилизованной под реку Шелоховку, протекавшую до конца XIX века по территории современной площади.

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Также газон уложен вдоль здания торгового центра «Империя» на участке, где установлены скамейки и ряд фонарей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце мая работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» расстелили рулонный газон на технической полосе между проезжей частью и тротуаром на улице Кирова.

Оценив результат, мэр Виктор Кувайцев поручил просчитать, сколько средств потребуется на его укладку на других территориях в центре города.