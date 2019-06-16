В Чемодановке обратят внимание на ситуацию с землей и документами Общество

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Массовая проверка законности выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и соблюдения предусмотренных законом норм при возведении на них частных домов будет проведена в селе Чемодановка Пензенской области, где произошел переросший в массовую драку конфликт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Сформированы рабочие группы для проверки законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу, для выявления задолженностей», — сказал он в ходе встречи с местными жителями в минувшую субботу, 15 июня.

Иван Белозерцев добавил, что также будут проведены проверки по линии Госавтоинспекции.

«Там, где есть нарушения закона, мы будем жестко принимать меры», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.