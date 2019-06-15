Бастрыкин передал дело о конфликте в Чемодановке в главное управление СКР Криминал

Москва, 15 июня 2019. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в главное следственное управление СКР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства», — сказала она в субботу, 15 июня.

Светлана Петренко добавила, что руководитель СКР поручил предельно оперативно провести комплекс необходимых действий, направленных не только на установление всех причин и условий произошедшего, но и предпосылок к случившемуся.

«Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку», — подчеркнула она.

По словам представителя Следственного комитета, к настоящему моменту установлены все участники конфликта, выясняются их роли в произошедшем.

«Трое фигурантов уже задержаны. Идет работа по задержанию других фигурантов. В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — цитирует Светлану Петренко пресс-служба СКР.

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Под Пензой разгорелся межнациональный конфликт, улаживать который приехал губернатор

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта. Позднее стало известно, что на некоторое время оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело о конфликте в Чемодановке было переквалифицировано на статью об убийстве. В ходе операции, проведенной в Шемышейском районе, в полицию были доставлены 174 человека. Задержаны трое предполагаемых участников драки.